Glover Teixeira não aguenta pressão e Jon Jones mantém invencibilidade

SÃO PAULO - Não deu para o brasileiro Glover Teixeira contra o campeão Jon Jones em Baltimore (EUA), no UFC 172. O americano mostrou por que pode ser considerado o melhor lutador de MMA no mundo. Jones defendeu pela sétima vez consecutiva o cinturão dos meio-pesados do Ultimate, desta vez em combate contra o brasileiro, que não era derrotado desde 2005, mas não foi páreo para o americano. Apanhou.

Com 20 vitórias no cartel, sendo 11 consecutivas, desde que teve sua única derrota no UFC decretada por desclassificação após desferir golpes inválidos em 2009 no combate com Matt Hamil, Jon Jones está próximo de superar o brasileiro Anderson Silva, que ainda detém a maior sequência de defesas do cinturão: dez vezes.

O também brasileiro José Aldo, campeão dos leves, já defendeu o cinturão em seis ocasiões e é o único campeão da categoria, inaugurada em 2010. Com a aposentadoria de Georges St-Pierre e a derrota de Anderson Silva para o americano Chris Weidman, Jones, com sete defesas, possui a maior sequência dos lutadores em atividade do UFC.

A LUTA

Glover começou o combate ligado, e desde sua entrada no octógono, parecia confiante. O brasileiro recebeu alguns chutes no corpo, mas não se abalou. Jon Jones até tentou aplicar uma queda, mas o brasileiro esquivou. O americano que havia entrado no octógono imitando uma dança de Ray Lewis, ex-jogador de futebol americano da time local, o Baltimore Ravens, arrebatou a torcida e procurou manter Glover afastado, evitando a 'trocação' com o brasileiro.

No segundo round, o americano começou melhor, usando sua envergadura para manter-se longe do raio de ação de Glover. O brasileiro não se intimidou, foi para cima e conseguiu conectar bons socos em Jones, que chegou a colocar o dedo no olho do desafiante, e foi advertido pelo árbitro central. Já no terceiro assalto da luta, o americano encontrou a distância e a partir daí mostrou quem ficaria com o cinturão. As cotoveladas desferidas por Jones machucaram o nariz do lutador brasileiro.

Nos últimos rounds, com Glover visivelmente cansado, Jon Jones conseguiu derrubá-lo e após os 25 minutos de combate, vitória para o campeão por decisão unânime dos juízes em um triplo 50 a 45.