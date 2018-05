Glover tenta tomar o cinturão de Jon Jones no UFC 172. Veja card completo

BALTIMORE - O brasileiro Glover Teixeira subirá neste sábado no octógono do UFC 172 para tentar tirar o cinturão dos meio-pesados de Jon Jones, algo que seus conterrâneos não conseguiram fazer. O norte-americano venceu Mauricio Shogun, de quem tirou o título, Lyoto Machida e Vitor Belfort. Desta vez, terá pela frente um atleta com bom poder de fogo nos braços e com qualidade na luta no chão. O combate será realizado em Baltimore.

Na segunda luta principal da noirte, o norte-americano Phil Davis enfrenta seu compatriota Anthony Johnson, que constantemente enfrenta problemas com a balança e volta ao UFC após ser recontratado pela franquia. Ele havia sido dispensado em janeiro de 2012, por não conseguir bater o peso pela terceira vez. Outra luta importante será entre Luke Rockhold e Tim Boetsch. Ambos tentam subir no ranking da categoria dos médios. Além de Glover, o card terá mais um representante nacional. A lutadora Bethe Correia vai encarar Jessamyn Duke na categoria feminina. Confira o card completo do UFC 172.

UFC 172

26 de abril de 2014, em Baltimore (EUA)

CARD PRINCIPAL

Peso-meio-pesado: Jon Jones x Glover Teixeira

Peso-meio-pesado: Phil Davis x Anthony Johnson

Peso-médio: Luke Rockhold x Tim Boetsch

Peso-leve: Jim Miller x Yancy Medeiros

Peso-pena: Max Holloway x Andre Fili

CARD PRELIMINAR

Peso-mosca: Joseph Benavidez x Tim Elliott

Peso-leve: Takanori Gomi x Isaac Vallie-Flagg

Peso-galo: Jessamyn Duke x Bethe Correia

Peso-leve: Danny Castillo x Charlie Brenneman

Peso-galo: Chris Beal x Patrick Williams