Goiano fatura a Maratona do Rio O goiano Cláudio Pereira da Cruz, de 23 anos, foi o ganhador da Maratona Caixa do Rio, disputada neste domingo. O atleta completou os 42km195 em 2h21min18, seguido pelo tocantinense Eliésio Miranda Silva (2h23min51) e o carioca Lindenbergue Gomes Nunes (2h23min57). No feminino, a fluminense Denise Paiva de Lucas foi a vencedora ao terminar a prova em 2h50min01. A carioca Leone Justino da Silva ficou na segunda posição e a baiana Marluce Queirós na terceira.