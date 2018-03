Goianos vencem maratona no Sul Dois atletas goianos foram os vencedores da 18ª edição da Maratona de Porto Alegre, neste domingo. Genílson Júnio da Silva completou os 42.195 metros em 2h15min55s e Marizete Paula Rezende concluiu o trajeto pelas ruas da capital gaúcha em 2h37min29s. Goiana de nascença, mas treinando em Piracicaba (SP), Marizete assumiu a liderança da prova no quilômetro 30, quando a catarinense Márcia Narloch, vencedora do ano passado, abandonou a prova pelo desgaste ocasionado por uma gripe. A paulista Maria Zeferina Baldaia, de Sertãozinho, chegou em segundo lugar na disputa feminina. Na prova masculina, a maior emoção ficou reservada para a definição do segundo colocado. O baiano Luiz Carlos Santos Ramos vinha na segunda posição e, nos últimos metros antes da linha de chegada, foi alcançado pelo mineiro Rildo Alves dos Santos - os dois terminaram no mesmo segundo. Veja os resultados da prova: Masculino: 1) Genílson Júnio da Silva (GO) - 2h15min55s 2) Rildo Alves dos Santos (MG) - 2h16min16s 3) Luiz Carlos Santos Ramos (BA) - 2h16min16s 4) Arnaldo Sales de Sá (DF) - 2h18min50s 5) Cláudio Roberto Neia (PR) - 2h19min05s Feminino: 1) Marizete Paula Rezende (GO) - 2h37min29s 2) Maria Zeferina Baldaia (SP) - 2h40min54s 3) Rosa Jussara Barbosa (RS) - 2h42min50s 4) Ilda Alves dos Santos (PR) - 2h44min24s 5) Geni Mascarello (RS) - 2h53min06s