Goiás dispensa técnico antes de jogo decisivo

Às vésperas do jogo decisivo contra o Internacional-RS, marcado para amanhã, no Serra Dourada, o Goiás demitiu o técnico Márcio Araújo. O anúncio foi feito ontem pela diretoria do clube. O preparador de goleiros Cassius Hartmann será o responsável por comandar o time na última rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria achou que a saída do treinador mexeria com o ânimo do elenco, em baixa. Márcio Araújo não vinha conseguindo motivar os atletas. Na quarta-feira, a equipe foi goleada pelo Atlético-MG por 4 a 1, no Mineirão, após mais uma jornada desastrosa. Não deram quase nenhum trabalho aos mineiros. Márcio Araújo teve baixo aproveitamento em Goiânia. Conquistou 9 pontos em 33 disputados. Foram duas vitórias, três empates e seis derrotas. INGRESSO A R$ 1,00 Principal jogador do Goiás, Paulo Baier pode ser desfalque amanhã. O meia sofreu lesão muscular no confronto com o Atlético e não tem presença confirmada. Baier está fazendo tratamento intensivo e vem se recuperando bem, mas tem pouco tempo até a partida. A diretoria goiana decidiu fazer promoção para lotar o Estádio Serra Dourada e definiu os preços dos ingressos a apenas R$ 1,00.