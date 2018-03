Goias: Goiás vai precisar de mais motivação Nome: Goiás Esporte Clube Fundação: 06/04/1943 Presidente: Pedro Goulart End: Av. Edmundo P. de Abreu, 721, Goiânia Site: www.goiasesporteclube.com.br Os recentes fracassos do Goiás no Estadual e na Copa do Brasil não deixam o torcedor se iludir. O Brasileiro deste ano não será muito diferente do ano passado, quando o Goiás não foi rebaixado por muito pouco. Pouco antes de o campeonato começar ficou sem o treinador Caio Júnior. Tentou PC Gusmão, mas o campeão goiano pelo Itumbiara deve ir para o Exterior. O único representante da região Centro-Oeste tem como principais jogadores o atacante Schwenck, os veteranos Harlei, Paulo Baier e Alex Dias, e a promessa do ataque Wendell. TÉCNICO: Caio Junior pediu demissão e o clube não havia contratado um substituto até o fechamento deste Guia ESTÁDIO: Serra Dourada Localização: Jardim Goiás, s/n, Goiânia (GO) Capacidade: 60 mil pessoas Inauguração oficial: 09/3/1975 ELENCO GOLEIROS Harlei, Leonan e Rodrigo Calaça ZAGUEIROS Ernando, Paulo Henrique, Rafael Marques e Rafael Toloi LATERAIS Alex, Fabinho, Júlio César e Vitor MEIO-CAMPISTAS Evandro Goebel, Felipe, Paulo Baier, Amaral, Fabio Bahia, Fernando, Ramalho, Ricardo e Valmir Lucas ATACANTES Alex Dias, Alex Terra, Anderson Aquino, Marcus Vinicius, Rinaldo, Schwenck e Wendell