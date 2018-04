Goiás mostra o ponto fraco corintiano: a defesa Márcio Araújo tem a armadilha pronta para o Corinthians. O treinador do Goiás sabe bem o ponto fraco do time de Nelsinho: a defesa. Resgatou jogadores importantes que estavam afastados. Chegou até a exigir que Paulo Baier tomasse cartão amarelo e não enfrentasse o Paraná só para ficar livre para a decisão contra o Corinthians. "O Márcio sabe que não tenho condições de atuar o jogo todo. Fiquei cinco partidas de fora para tratar de uma contusão, mas vou entrar porque precisamos ganhar essa partida", disse o veloz lateral-esquerdo Chiquinho, que terá como missão explorar o setor de Iran - bom no apoio, mas fraco na marcação. "Eu também estava afastado e fui chamado especialmente para esta partida. Tenho certeza de que vamos atacar muito", afirmou Fabrício Carvalho, que formará dupla de ataque com Wendel. Fabrício voltará com a obsessiva idéia de aproveitar os vacilos pelo alto da zaga corintiana. "Não há outro caminho. Temos de vencer atacando muito o Corinthians. Nos cálculos do Nelsinho é lógico que o empate serve bem demais. Eles têm um ponto a mais do que nós. Se conseguirem a igualdade aqui em Goiânia, continuam fora da zona do rebaixamento. Não vamos permitir isso, não", assegura Paulo Baier. O polivalente atleta será o articulador do time goiano. Terá privilégio tático, não precisará marcar ninguém. E mais: Paulo Baier treinou muito a bola parada. Tanto em escanteios como em faltas. Com ótimo aproveitamento. A torcida goiana já garantiu presença total no Serra Dourada. Os 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.