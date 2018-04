Goiás perde jogo e chance de ser líder O Goiás desperdiçou ontem a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro ao perder para o Náutico por 2 a 0, no Recife - gol contra de Leandro Euzébio, que ainda foi expulso no final da partida, e de Leandro Lessa. Com a derrota, a equipe goiana segue com 35 pontos e cai para a 4ª colocação. O Palmeiras permanece líder com 37. O Náutico, com a vitória, passa a ser o 17º, com 21, ainda na zona de rebaixamento. No Mineirão, o Avaí conseguiu um resultado surpreendente ao empatar com o Atlético-MG por 2 a 2 - gols de Éder Luís e Marcos Rocha para os mineiros, Eltinho e Muriqui para os catarinenses - e permaneceu em 8º, com 31 pontos. O time completou ontem dez jogos sem perder. O Atlético-MG, com uma partida a menos, é o 5º, com 33. Quem subiu na rodada foi o Cruzeiro, que bateu o Flamengo, de virada, por 2 a 1, em pleno Maracanã, e chegou a 24 pontos, na 13ª colocação. O Flamengo permanece com 27, em 12º. No jogo de ontem, Emerson colocou os cariocas na frente, mas os mineiros viraram com Diego Renan e Fabrício.