Goiás tem prêmio de R$ 500 mil

"O que me deixa tranqüilo é que o Corinthians está muito vigiado. Foram muitos escândalos. Não vão criar mais um tentando nos vencer fora do campo. Não é porque o estado de São Paulo é mais rico do que Goiás que vamos ser rebaixados para salvar o Corinthians. Ninguém vai nos roubar na nossa casa !" A certeza é do presidente do Goiás, Pedro Goulart, que ontem atendeu ao Estado com exclusividade. Ele fará tudo para o clube não ser rebaixado. "Vou dar mais de R$ 500 mil para este time não cair", prometeu. "Os jogadores sabem quanto vale ganhar do Corinthians. Vencendo esta partida estamos quase salvos. Conversei com cada atleta. Falei para não terem medo de nada. Basta fazer o que sabem dentro do campo. Fora dele é problema meu." Goulart sabe dos fortes boatos de que para o Clube dos 13 seria melhor vitória corintiana e se houver um rebaixado, dentre os dois, a escolha é pelo Goiás. "Dizem que para a emissora que transmite os jogos seria ótimo o Corinthians não cair. Fui verificar se tinha fundo de verdade nessas histórias e estou tranqüilo. Consegui o apoio do Clube dos 13 e sei que a Globo não vai interferir", ponderou. "Estou coberto, sossegado. Ninguém prejudicar o Goiás porque sabem que meto a boca, se houver qualquer coisa errada." O Goiás saiu vencedor na escolha do árbitro. Toda a diretoria goiana, o técnico Márcio Araújo e até os jogadores queriam aquele que vai estar apitando a fundamental partida de amanhã no Serra Dourada. "Confio nas pessoas, mas estou de olho. Mandei um vice-presidente à CBF só para acompanhar o sorteio do árbitro", reconheceu. "Gostei do Alício Pena. É árbitro firme, que não favorece ninguém. Perdemos aqui para o Vasco com ele apitando. Não nos prejudicou. Com ele o Goiás entra confiante." Os 40 mil ingressos estão quase esgotados. Por ordem de Goulart, o clube baixou o preço das arquibancadas para R$ 5,00 e R$ 2,50. As cadeiras de R$ 10,00 são encontradas só nas mãos dos cambistas, que as vendem à vontade na Av. Radial, em frente à Superintendência da Polícia Federal. O preço: R$ 30,00. PAULO BAIER A principal preocupação corintiana quer muito vencer esta partida. Paulo Baier treinou ontem na Serrinha como um garoto. E, a bem da verdade, fez o que quis. Bateu escanteio, falta, atacou, defendeu. Não teve de marcar ninguém. "Ele merece esta liberdade, este privilégio porque é um jogador privilegiado", aposta Márcio Araújo. "É mesmo a nossa grande arma para ganhar do Corinthians", imagina. "Não há problema se o Moradei o marcar a partida toda. O Paulo vai se deslocar e desmontar a defesa corintiana." Paulo Baier tem consciência das dificuldades. "O Corinthians vem aqui para empatar. Vou ser marcado, mas sei o que fazer. Vou abrir espaço para os meus companheiros. Estou pronto para esta partida."