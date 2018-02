Goiás troca cobrador de pênaltis e se salva

O meia Élcio acabou se tornando o herói da vitória do Goiás por 2 a 1 sobre o Internacional, ontem, no Serra Dourada, resultado que manteve a equipe alviverde na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador fez os dois gols da sua equipe, que terminou com 45 pontos, um a mais que o Corinthians e quatro na frente do Paraná, que perdeu por 3 a 0 para o Vasco, no Rio. Mas o gol da vitória só saiu depois de três cobranças do mesmo pênalti: em dois, o goleiro do Inter se adiantou para defender e o juiz, atendendo ao auxiliar, ambos corajosos, mandou voltar as cobranças de Paulo Baier. Na terceira, Élcio, escalado pelo próprio Paulo Baier, que desistiu, fez a cobrança e marcou. A partida começou com cerca de 10 minutos de atraso: estratégia do Goiás para jogar os minutos finais já sabendo o resultado da partida do Corinthians. Só que a equipe paulista fez o mesmo. A CBF ameaça puni-los exemplarmente. O desespero do Goiás, que estava em crise e sem técnico - Márcio Araújo foi demitido na sexta-feira - aumentou com o gol do Internacional aos 13 minutos: o zagueiro Orozco desviou de cabeça falta cobrada por Wellington Monteiro. O Goiás, porém, estava motivado pelo apoio da torcida, que contava no Serra Dourada com o reforço de torcedores do Internacional - viam na vitória do Goiás a vingança pelo título perdido para o Corinthians em 2005. O Goiás chegou ao empate aos 31 minutos: Élson avançou, tabelou com Fabiano Oliveira e, na saída de Clemer, chutou para a rede. No mesmo momento, o Corinthians empatava em Porto Alegre, resultado que mantinha o time goiano na zona de rebaixamento. A partir daí, o Goiás diminuiu o ritmo e as emoções ficaram para o segundo tempo. A tensão da equipe da casa era evidente no semblante dos jogadores na medida em que o tempo passava. Depois de perder uma chance com Rinaldo, aconteceu o lance decisivo da partida. O lateral Vítor foi derrubado na área por Jorge Luís. O juiz marcou pênalti. Paulo Baier, que já havia desperdiçado um pênalti no jogo contra o Corinthians, partiu para a cobrança. Clemer se adiantou e defendeu no canto direito. Nova cobrança. Paulo Baier bateu e Clemer, adiantado, defendeu no canto esquerdo. Na terceira cobrança, Paulo Baier desistiu. "Pedi para o Élcio bater", disse, depois do jogo. "Eu já tinha perdido a confiança", confessou. Élcio cobrou colocado no canto esquerdo; Clemer, adiantado, quase defendeu: mas a bola entrou. O técnico Abel Braga, do Internacional, quase entrou em campo para protestar. Na seqüência o Goiás passou a defender o resultado de 2 a 1 com unhas e dentes. O Internacional ameaçou em lances de bola parada, mas não conseguiu modificar mais o placar. PARANÁ CAI No Rio, o Paraná precisava vencer o Vasco, em São Januário, para sonhar com a permanência na Série A. O primeiro tempo terminou 0 a 0. No segundo, o Vasco, que lutava por vaga para a Copa Sul-Americana, voltou com mais determinação. Abriu a contagem com Morais, aos 11 minutos, e liquidou o jogo com dois gols de Leandro Amaral: 3 a 0.