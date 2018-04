Goiás vence Vitória no sufoco e retoma a vice-liderança O Goiás voltou a vencer em casa. Ganhou na tarde de ontem com muita garra do Vitória por 3 a 2, no Serra Dourada, na estreia do técnico Vágner Mancini no banco do time baiano. Com o resultado, a equipe goiana, que atuou durante quase todo o segundo tempo com um jogador a menos, voltou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 35 pontos ganhos. O Vitória, que está a cinco rodadas sem vencer, continua com 25. Na partida de ontem, o time da casa, que vinha de uma derrota e da quebra de uma série invicta de seis jogos, começou impondo seu ritmo, marcando forte a saída de bola adversária e procurando pressionar a equipe baiana desde a sua defesa. Aos 26 minutos, uma boa jogada de Vitor e Léo Lima acabou por abrir espaço para Felipe Meneses bater forte e abrir o placar para a equipe goiana. Aos 31, foi a vez de Fernando aproveitar outra bela jogada do ataque, desta vez de Iarley, para ampliar para 2 a 0. Mas o placar adverso não abateu o Vitória, que continuou correndo e lutando. Aos 36 minutos, numa saída de bola errada de Leandro Euzébio, Leandro Domingues roubou e, de cobertura, diminuiu para 2 a 1. No final da primeira etapa, o Goiás perdeu o volante Ramalho, expulso, e com isso a equipe perdeu a consistência e o domínio do terreno que tinha ao longo do primeiro tempo, acabando por ceder o empate por 2 a 2, aos 13 minutos, com Neto Berola batendo da entrada da área no canto do goleiro Harley. A partir daí, a equipe baiana se entusiasmou e cresceu muito, passando a pressionar o Goiás de todas as maneiras em busca de uma virada que pareceu tão distante nos primeiros 45 minutos de partida. Mas, se lutava muito e até dominava o jogo na base do entusiasmo e da correria, faltava calma suficiente para não desperdiçar as boas chances que criava para virar o marcador. O time do Goiás só conseguiu sair do sufoco no último minuto da partida, quando, num cruzamento de Vitor para a pequena área, Júlio César acertou uma cabeçada com firmeza e direção, estabelecendo o placar de 3 a 2 e dando a vitória ao time de Goiânia. O jogo foi marcado por muitas alternâncias, com o Goiás dominando o primeiro tempo e o Vitória superior na segunda etapa.