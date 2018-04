Golaço de Eto'o leva Inter a sua 2.ª vitória Com um golaço de Eto''o, a Inter bateu em casa o Parma por 2 a 0 (o segundo gol foi de Diego Milito) e subiu para a 3ª colocação, em uma rodada em que a Roma venceu o Siena por 2 a 1, na estreia de Claudio Ranieri como técnico, enquanto o Genoa goleou o Napoli por 4 a 1. Já a Sampdoria superou a Atalanta por 1 a 0 e, com 9 pontos, ocupa a vice-liderança ? perde no saldo de gols para a Juventus. Também por 1 a 0 (gol de Gilardino), a Fiorentina venceu o Cagliari.