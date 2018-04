Golden League: atletas dividem US$ 1 mi O saltador sueco Christian Olsson e a velocista Tonique Williams-Darling, de Bahamas, dividiram o prêmio de US$ 1 milhão reservado aos atletas venceram as seis provas da Golden League. O último evento da série foi disputado neste domingo,em Berlim, diante de 61.150 espectadores. Olsson, campeão olímpico em Atenas, venceu a prova do salto triplo com a marca de 17,45 metros, superando o norte-americano Walter Davis (17,21 metros) e o brasileiro Jadel Gregorio (17,14). Williams-Darling, também medalha de ouro na Grécia, foi a primeira colocada nos 400 metros rasos, com o tempo 49s07, superando a mexicana Ana Guevara (49s53) e a norte-americana Monique Hennagan (49s67). Outro brasileiro na competição alemã foi Mateus Inocencio, que ficou em quinto nos 110 metros com barreiras, com o tempo de 13s60. O primeiro colocado foi o norte-americano Allen Johnson (13s16).