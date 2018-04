Golden State acaba com série de oito vitórias do Suns Monta Ellis marcou 15 pontos consecutivos para o Golden State Warriors no quarto período e ajudou sua equipe a acabar com a série de oito vitórias do Phoenix Suns na NBA, com uma vitória por 129 a 114 na segunda-feira. Ellis terminou a partida com 31 pontos e Stephen Jackson acrescentou outros 32 pontos, seu recorde na temporada. Baron Davis fez mais 28 pontos e pegou 10 rebotes pelo Golden State. O canadense Steve Nash foi o cestinha do Suns, com 23 pontos, além de 13 assistências, e Shawn Marion contribuiu para a equipe com 10 pontos e 14 rebotes. O Warriors acertou 65,5 por cento dos arremessos no primeiro quarto, marcando 45 pontos que lhe deram uma vantagem de oito ponto sobre o Suns. "Isso (45 pontos no primeiro quarto) nos deixou no calcanhar deles", disse o técnico do Suns, Mike D'Antoni. "Simplesmente não conseguimos nos recuperar. Sempre que pressionávamos, eles vinham com uma cesta de três." O Suns terminou o terceiro quarto com desvantagem de 103 a 92, e diminuiu a diferença para nove pontos a 10min14 do final do jogo, mas então perdeu a chance da virada quando Ellis iniciou sua sequência de 15 pontos que decidiu a partida. Veja os resultados da NBA na segunda-feira: NY Knicks 113 x 109 Utah Jazz Minnesota Timberwolves 103 x 94 New Orleans Hornets Washington Wizards 110 x 98 Dallas Mavericks SACRAMENTO Kings 112 x 99 San Antonio Spurs Orlando Magic 85 x 74 Portland Trail Blazers Houston Rockets 88 x 71 LA Clippers GOLDEN STATE Warriors 129 x 114 Phoenix Suns