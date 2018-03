Goleiro em paz: acharam seu terço da sorte No armário do goleiro Felipe, são mais de 20 terços, alguns menores, outros maiores, coloridos, de madeira, de plástico... Mas o preferido é o branquinho, já velhinho, que o acompanha faz cinco anos. O amuleto é um presente de um ex-companheiro de Vitória: o amigo Ilton. ''Ele estava vivendo um momento difícil na carreira, ia fazer uma cirurgia de ligamentos cruzados e, mesmo assim, esbanjava confiança. Na hora de receber o conforto dos companheiros, surpreendeu e me deu aquele terço'', lembra o goleiro. ''O Ilton disse que eu ia precisar mais do que ele'', se emociona. ''Me apeguei muito ao terço e realmente em todos os momentos delicados e também felizes da minha vida ele estava comigo.'' Felipe jogava com o terço pendurado no pescoço. Até surgir uma lei proibindo os atletas de usar brincos, correntes ou penduricalhos durante as partidas. Começou, então, a deixar seu terço dentro do gol, como anteontem, no Estádio do Morumbi. Só não esperava perdê-lo após comemorar a defesa no pênalti de Zé Carlos. ''Ele já quebrou duas vezes, dei nós e segue firme. Tive medo de tê-lo perdido para sempre.'' O alívio veio quando Roberto Padilha, da TV Globo, encontrou a peça e a devolveu. O terço agora divide espaço com uma oração de Santo Expedito, lida antes da decisão dos pênaltis. São proteções que ajudam o goleiro de fé.