Golfe já movimenta milhões no País Surpresa: o golfe, esporte até a algum tempo praticamente ignorado pelos brasileiros, está movimentando dólares também no Brasil. Milhões de dólares. A tendência está explícita no ritmo acelerado com que são construídos e inaugurados novos campos, com a assinatura de designers internacionais, com as bandeiras de resorts e redes de hotelaria, ou no centro de requintados condomínios residenciais. No primeiro caso, a idéia é atrair turistas estrangeiros - especialmente asiáticos e norte-americanos, fascinados por golfe. O segundo filão visa os ricos e a classe média alta do País, seduzida por locais de moradia que tenham mais que segurança, piscina e churrasqueira. Os campos são em áreas verdes, paradisíacas, valorizadas por projetos ?ecologicamente? corretos. Leia mais no Estadão