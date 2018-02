Golfe: paranaense começa bem em SP O paranaense João Corteiz começou bem sua caminhada rumo ao bicampeonato do Diners Club Golf Tour. Ele venceu a primeira etapa do circuito, domingo, no Clube de Campo São Paulo. Corteiz venceu a chave principal com 203 tacadas, duas a menos que o paulista Acácio Jorge Neto e três a menos que o terceiro colocado, o paraguaio Raul Fretes. Corteiz ganhou R$ 21,6 mil. A segunda etapa do circuito será no Rio, de 18 a 21 de junho.