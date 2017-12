Golfe: restaram 50 no São Fernando Pelo American Express Trump Open 2003, o Campeonato Aberto de Golfe do Brasil, a sexta-feira foi dura para os mais de 100 golfistas que participam da competição no São Fernando Golfe Clube, no quilômetro 28,5 da Rodovia Raposo Tavares. Dos 141 jogadores que começaram o torneio, na quinta-feira, apenas os 50 melhores (e empatados) seguem na disputa até domingo, brigando pelos US$ 18 mil ao campeão, do total de US$ 100 mil em prêmios. Participam do Aberto do Brasil ? etapa do Tour de Las Americas ? jogadores de 12 países: Alemanha, Argentina, Bermudas, Brasil, Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, Israel, México, Paraguai e Venezuela.