Golfe: Tiger Woods vence na Escócia O golfista norte-americano Tiger Woods conquistou neste domingo, no Aberto Britânico, na Escócia, o 10.º título de um torneio de Grand Slam, com 274,14 abaixo do par. Woods, de 29 anos, que ganhou o torneio em 2000, tornou-se o segundo jogador, depois do norte-americano Jack Nicklaus, a ganhar cada um dos quatro maiores torneios do golfe duas vezes.