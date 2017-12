Golfista gaúcho ganha carro em Curitiba O gaúcho Rafael Barcellos, terceiro no ranking brasileiro de golfe e professor do Clube de Campo de São Paulo, conquistou hoje, em Curitiba, o sonho de todo golfista: o hole in one, ou seja, acertar o buraco em uma única tacada. E o prêmio foi generoso, um automóvel Audi A3, da patrocinadora do evento, o 5.º Torneio Audi de Golfe, no Graciosa Country Clube. "Quando a bola saiu parecia que estava um pouco à direita do buraco, mas aí ela tocou o solo, tomou a direção certa e sumiu", disse Barcellos, em festa. "No Brasil não existe prêmio como esse, de R$ 60 mil, é o dobro da melhor premiação do golfe", disse Barcellos, que ganhou, este ano, duas competições, o Aberto do Estado de São Paulo e o Aberto do Nordeste, em Comandatuba. "A minha fama de sempre ser vice mudou agora, graças ao investimento que fiz em cursos que freqüentei nos Estados Unidos", explicou. "Vou vender o Audi A3 e o dinheiro irei investir ainda mais na minha formação." Aos 32 anos, Barcellos pertence a uma família de golfistas. "Meu pai, Fernando, tem 63 anos e acabou de se profissionalizar no golfe." A conquista teve lances curiosos que ganharam caráter místico quando descritos pelo golfista: "Ontem (quinta-feira), um aluno no Clube de Campo de São Paulo, me deu uma caixa de bolas da marca Callaway, que acabou ficando no meu equipamento", contou. "Eu jogo com bolas Titleist, mas na tacada anterior ao do hole in one a que eu tinha tocou numa árvore e saiu uma lasca. Fui obrigado a pegar uma das Callaway e antes de tocar nela tive um pressentimento de que com ela eu faria o hole in one." Hoje foi disputado o Pro Am do Torneio, com 24 equipes de 4 golfistas cada, sendo um profissional e três amadores. Venceu o quarteto de Ricardo Goes, profissional, Carlos Hapner, Joaquim Portes e Freddy Kesselring, com 50 tacadas, 18 abaixo do par do belo campo de nove buracos. A equipe de Rafael Barcellos obteve apenas o 12.º lugar. "Joguei mal, fiz o hole in one logo no início e não consegui mais manter a concentração", falou o golfista. Amanhã e domingo serão realizadas as competições amadoras do 5.º Torneio Audi de Golfe.