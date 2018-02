Golfista lidera ranking dos atletas mais bem pagos do esporte Um dos maiores golfistas de todos os tempos, o norte-americano Tiger Woods foi o atleta mais bem pago do mundo entre junho de 2005 e julho de 2006, com US$ 90 milhões, segundo pesquisa da revista Forbes. Nenhum brasileiro apareceu na lista dos dez maiores salários. O alemão Michael Schumacher, que encerrou a carreira como piloto em outubro do ano passado, após a disputa do GP do Brasil, aparece em segundo lugar, com US$ 58 milhões, seguido pelo ex-boxeador Muhammad Ali, com US$ 55 milhões. Dos jogadores de futebol, o maior salário é do inglês David Beckham, US$ 27 milhões, que na última quinta acertou sua transferência para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. No entanto, o inglês pode subir no próximo ranking, já que ele receberá cerca de US$ 30 milhões por ano - isso sem contar os patrocínios. Ranking da revista Forbes: 1.º Tiger Woods (Golfe) - US$ 90 milhões 2.º Michael Schumacher (Fórmula 1) - US$ 58 3.º Muhammad Ali (Boxe) - US$ 55 4.º Phil Mickelson (Golfe) US$ 47 5.º Michael Jordan (Basquete) - US$ 32 6.º Kobe Bryant (Basquete) - US$ 31 7.º Shaquille O´Neal (Basquete) - US$ 30 8.º Valentino Rossi (Motociclismo) - US$ 30 9.º Tom Brady (Futebol americano) - US$ 29 10.º Alex Rodriguez (Beisebol) - US$ 29 11.º Carson Palmer (Futebol americano) - US$ 28 12.º David Beckham (Futebol) - US$ 27