Golfistas ficam chocados com decisão de Tiger Woods

"Estou em choque com tudo isso. Muitos jogadores estão em choque", afirmou John Daly, que tem cinco títulos do PGA Tour. "Eles sempre dizem que não há nada maior que o golfe que o próprio golfe. Mas Tiger é maior", completou o esportista, em tom de lamentação. "Por tempo indefinido é uma expressão assustadora. Se Tiger Woods não jogar golfe indefinidamente, isso não é bom para nós", comentou o golfista australiano Geoff Ogilvy.

"É trágico. Acho que toda essa história é trágica", disse a sueca Annika Sorenstam, uma das melhores golfistas do circuito. "Tendo estado em contato com ele e sua esposa Elin Nordegren. Eu e meu marido Mike costumamos jantar com eles. Mas talvez isso não vá mais acontecer com tanta frequência agora".

Para o golfista Colin Montgomerie, a decisão de Tiger Woods afetará diretamente o circuito profissional. "Isso terá impactos em todas as competições que ele disputa. Mas vamos esperar que os tabloides encerrem essa história para possamos apoiar novamente o golfe".

Montgomerie reconheceu que os últimos episódios, que começaram com o acidente de carro do grande campeão, acabaram com a mística em torno do bilionário. "Ele está de repente, lamento dizer, mais normal agora. Havia uma mística que foi perdida e vamos torcer para que o golfe não seja prejudicado por isso".

Na avaliação do comentarista Jay Townsend, da BBC, o maior golfista de todos os tempos terá dificuldade para recuperar sua credibilidade. "Fazer um sacrifício como este é um grande choque. Ele tinha apenas uma imagem, com grandes recordes e a fama de ser o melhor de todos os tempos. Mas agora você terá que avaliar a validade e a verdade de tudo o que ele disser".