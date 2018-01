Golfistas promovem ato pela paz no mundo A Confederação Brasileira de Golfe (CBG) realiza nesta quinta-feira, em todas as sedes do país e com abertura no campo público de golfe de São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas, uma manifestação pela paz no mundo. Em parceria com a Trump Realty Brazil, que pretende trazer o mundial do esporte para o Brasil em 2006, a entidade dará início a cerimônia da campanha ?Golf For Peace? e o manifesto ?bolinha branca pela paz?. O evento terá a presença do número 1 do ranking brasileiro Carlos Duhlsoh e prevê ainda um leilão, ainda sem data confirmada, com renda destinada à cruz vermelha internacional, de bonés, tacos, bolas e camisas autografadas por grandes nomes do esporte como Tiger Woods e Jack Niclklaus, o ex-presidente Bill Clinton e o empresário Donald Trump.