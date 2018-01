Golovin desiste, e Sharapova vai à final em Miami A russa Maria Sharapova se classificou para a final do Torneio de Miami graças à desistência da francesa Tatiana Golovin, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e abandonou o jogo quando perdia o trceiro set por 4 a 3 - Sharapova venceu o primeiro por 6/3 e perdeu o segundo por 6/7 - desperdiçou quatro match points no tie-break. "Tentei seguir no jogo, mas quando senti a dor em todo o tornozelo não pude continuar", disse Golovin, examinada nesta sexta-feira num hospital de Miami. Ela saiu da quadra às lágrimas e sob aplausos calorosos do público. A partida, tensa, durou 2 horas e 43 minutos - só o segundo set teve 1 hora e 15 minutos. Sharapova disputa a final neste sábado contra outra russa, Svetlana Kuznetsova, que derrotou Amelie Mauresmo, líder do ranking mundial, por 2 a 0 (6/1 e 6/4). Há duas semanas, Sharapova foi campeã em Indian Wells com vitória sobre outra russa, Elena Dementieva.