Golovin e Petrova fazem a final do Torneio de Stuttgart A francesa Tatiana Golovin e a russa Nadia Petrova vão fazer a final do Torneio de Stuttgart, domingo, na Alemanha. As duas tenistas garantiram vaga na decisão do título neste sábado, ao vencerem seus jogos pelas semifinais da competição, que distribui US$ 650 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 4 do torneio, Petrova venceu nas semifinais a segunda pré-classificada, a também russa Svetlana Kuznetsova. A vitória foi por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 5/4. Já Golovin, que tem apenas 18 anos e ainda busca seu primeiro título no circuito profissional da WTA, derrotou a suíça Patty Schnyder também por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 5/7 e 7/5.