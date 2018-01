Golovin se contunde em Miami e fica seis semanas afastada A tenista francesa Tatiana Golovin ficará fora das quadras por seis semanas por causa da torção de tornozelo que sofreu na partida contra a russa Maria Sharapova, na semifinal do Torneio de Miami. Golovin rompeu as ligamentos do tornozelo. Com a contusão, a francesa não enfrentará a Itália na primeira rodada da Fed Cup, em Nancy (FRA). Contra Sharapova, Golovin perdeu o primeiro set e salvou cinco match points no segundo, antes de empatar a partida. Ela torceu o tornozelo quando perdia no terceiro por 4/3. A final será entre Sharapova e sua compatriota Svetlana Kuznetsova, neste sábado.