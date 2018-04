Golpe 'Steven Seagal' deu vitória a Anderson Silva sobre Vitor Belfort

SÃO PAULO - Um chute com o pé esquerdo, no queixo de Vitor Belfort, deu a Anderson Silva a vitória por nocaute no primeiro assalto - com 3min25 - na luta mais esperada do Ultimate Fight Championship (UFC) 126, na noite de sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O golpe foi ensinado pelo ator e mestre de artes marciais Steven Seagal.

"Ele (Seagal) ficou um bom tempo me passando esse golpe", contou Silva aos jornalistas após a luta, homenageando o norte-americano, um dos muitos que acompanhavam o duelo entre os brasileiros, que teve torcida como time de futebol.

O vencedor deteve pela oitava vez o cinturão dos médios do UFC, marca que é recorde, e segue invicto na disputa, com 13 vitórias seguidas. Silva dedicou a vitória ao atacante Ronaldo, do Corinthians, uma das pessoas que lhe ajudaram com patrocínio nos últimos dias. "Aê Ronaldo, tamo (sic) junto", gritava, ainda no octógono, para as câmeras de televisão.

Por outro lado, o derrotado Belfort, agradecia a oportunidade. "Foi bom ter lutado com ele". Os dois, para espantar qualquer clima de rivalidade, deram um abraço após a disputa.

