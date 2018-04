Gols brasileiros no 1 a 1 entre Milan e Juventus Na decisão do torneio que leva o nome do pai de seu presidente, o Milan bateu a Juventus nos pênaltis, ontem, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O time de Turim abriu o placar com Diego, em chute desviado por Thiago Silva, ex-Fluminense, mas Pato igualou na etapa final. Thiago Silva se redimiu no fim, ao acertar o pênalti que deu o título ao clube milanês.