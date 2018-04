Gols no final isolam Arsenal na liderança O Arsenal sofreu, mas cumpriu a obrigação: venceu o Wigan por 2 a 0, gols de Gallas e Rosicky, no final do jogo. A equipe se isolou na ponta do Campeonato Inglês, com 33 pontos, porque o Manchester United (30) perdeu por 1 a 0 do Bolton. O Manchester City se manteve em 3º, com 29 pontos, ao bater o Reading (2 a 1). O Chelsea (4º, com 28) venceu o Derby por 2 a 0.