Gonzalez passa fácil por "vilão" e encara Federer na final O chileno Fernando Gonzalez será o adversário de Roger Federer na decisão do Masters Series de Madri. Neste sábado, o tenista sul-americano bateu o checo Tomas Berdych com surpreendente facilidade: 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 52 minutos de jogo. Berdych, que nesta sexta-feira eliminou o tenista da casa Rafael Nadal e mandou a torcida calar a boca, foi recebido com vaias na quadra central e teve de ouvir insultos - os mais leves foram "estúpido" e "idiota". Décimo colocado no ranking de entradas, Gonzalez será o segundo chileno a disputar a final em Madri. Em 2003, Nicolás Massu perdeu o título para o espanhol Juan Carlos Ferrero. Se depender do retrospecto, o Chile deve ficar com mais um vice: Gonzalez é freguês de Federer, que venceu todos os sete jogos entre os dois.