?Gordinho? faz final do Luvas de Ouro A subida de Marcos Ramos no ringue é sempre acompanhada por risos e desconfiança. A descida vem junto com aplausos e sempre com a frase: "Não é que o gordinho é bom mesmo!..." Nesta terça-feira, no Baby Barioni, Marcos faz a final do Torneio Luvas de Ouro contra um velho conhecido, Fábio Maldonado, de São Caetano. "Foi o único que me derrotou até hoje. Perdi duas vezes para ele, mas na segunda até ele sabe que eu merecia vencer", diz o lutador de 11 vitórias e duas derrotas. Gordinho, aliás, é uma gentileza ao lutador carioca de 26 anos, 1,77 m e 138 kg. O corpo não é de um atleta, muito menos de um boxeador. Mas a agilidade é surpreendente. Leia a íntegra no Jornal da Tarde