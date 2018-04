Governador diz que Blatter já definiu voto no Rio

O Rio disse ter garantido os votos dos principais nomes ligados ao futebol dentro do Comitê Olímpico Internacional (COI). O governador Sérgio Cabral afirmou nesta terça-feira, já em Copenhague, que recebeu a confirmação do apoio do presidente da Fifa, Joseph Blatter, que também tem direito a voto na eleição da sede da Olimpíada de 2016, que acontecerá na sexta, na capital dinamarquesa.

Veja também:

BLOG BATE-PRONTO - Apoiar ou criticar a candidatura do Rio à Olimpíada?

Rio de Janeiro reclama da postura de Chicago

'O Rio não compete com Obama', diz Pelé sobre Jogos

Obama esquenta lobby em disputa por Olimpíada

Falta de verba tira competição de natação do Rio

ESPECIAL - Tudo sobre as cidades candidatas

RIO 2016 - Mais sobre a campanha pelos Jogos

Sérgio Cabral garantiu que outro voto certo para o Rio entre os membros do COI é o do presidente da Confederação Africana de Futebol, Issa Hayatou. O dirigente tem amplos poderes na África e é a esperança da candidatura brasileira para tentar conquistar a simpatia de outros representantes da região.

Sérgio Cabral afirmou, ainda, que Blatter não ficou irritado com o fato de ter sido deixado de lado pelas autoridades, que se apressaram em deixar o Rio para ir até a Dinamarca. "Ele disse que compreendia, falou que nós já havíamos conquistado a Copa e o mais importante agora era conseguir a Olimpíada", contou o governador, lembrando que a Fifa realiza nesta semana a reunião de seu Comitê Executivo no Rio.