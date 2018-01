Governo abre inscrições ao Bolsa-Atleta O governo federal abriu nesta terça-feira as inscrições do programa Bolsa-Atleta, que financiará crianças e adolescentes, a partir de 12 anos de idade, com talento reconhecido mas sem condições de se dedicar ao esporte por falta de patrocínio ou de recursos próprios. O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, informou que estão assegurados R$ 5 milhões no orçamento para deslanchar o programa neste primeiro ano, quando deverão ser beneficiados cerca de 2 mil atletas em todo o País. Para os próximos anos, o orçamento será definido conforme a demanda. As inscrições se prolongarão até 31 de março e poderão ser feitas junto à Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, em Brasília, via internet ou por meio postal. A bolsa será mensal e terá duração de um ano, renovável. O valor varia de R$ 300 a R$ 2.500, conforme a categoria em que o atleta se enquadra. "O objetivo é evitar que atletas pobres, como ocorre com freqüência, abandonem o esporte para ajudar no sustento da família", disse Agnelo. A evasão de talentos, conforme o ministro, é maior em esportes de menor visibilidade ou apelo de marketing no Brasil, como arremesso de disco, polo aquático e mesmo algumas modalidades do atletismo. A falta de incentivo tem provocado um desempenho medíocre do País em jogos olímpicos e competições internacionais. Categorias - A bolsa terá quatro categorias. A estudantil, no valor de R$ 300, destina-se a alunos com mais de 12 anos regularmente matriculados. Uma vez selecionado, o atleta terá que comprovar bom desempenho nos estudos para renovar a bolsa. Para ser contemplado, ele precisa ter sido classificado entre o 1º e o 3º lugares nos jogos estudantis, em sua categoria. Se o esporte for coletivo, é necessário que o candidato tenha ficado entre os 24 melhores da competição. Na categoria nacional, o valor é de R$ 750. O candidato precisa ter mais de 14 anos e ser filiado à entidade esportiva de sua modalidade, tendo se colocado entre os três primeiros lugares na última competição nacional disputada. Se o atleta for de nível internacional, a bolsa é de R$ 1.500 e as exigências quanto à classificação e idade são as mesmas. A categoria olímpica pagará bolsas no valor de R$ 2.500 para quem tiver disputado pelo Brasil os últimos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Os atletas selecionados receberão um cartão magnético da Caixa Econômica Federal e poderão efetuar os saques 30 dias após a assinatura do termo de adesão. A Bolsa-Atleta integra o conjunto de ações que o Ministério do Esporte vem desencadeando para colocar o Brasil entre as 10 maiores potências do esporte mundial nos próximos anos.