Governo britânico escondeu orçamento para Jogos de 2012 O governo britânico escondeu deliberadamente o real custo das obras referentes aos Jogos Olímpicos de Londres 2012, segundo denúncia feita na edição deste domingo do jornal The Sunday Times. Antes de apresentar a candidatura da capital aos Jogos, o governo foi informado pela firma de contabilidade Pricewaterhousecoopers que os ? 4,998 bilhões (quase R$ 14 bilhões) orçados não eram um número realista. Segundo os contadores, o custo final dos Jogos seria de pelo menos ? 6,5 bilhões (cerca de R$ 18 bilhões), cálculo que posteriormente também foi demonstrado como excessivamente otimista. A expectativa é de que o governo tenha de gastar mais. O Sunday Times baseia suas acusações nas minutas de uma reunião realizada em novembro de 2005, que contou com a presença de altos funcionários do governo e da equipe de contadores. As revelações são especialmente prejudiciais ao atual ministro das Finanças e candidato ao posto de primeiro-ministro, Gordon Brown. Quando Londres submeteu sua oferta para sediar os Jogos, Brown assegurou que o governo seria o "fiador" de seu custo final. O porta-voz de Finanças da oposição conservadora, George Osborne, acusou Brown de "encobrimento" e afirmou que estas revelações põem em xeque "a integridade e a competência" do líder trabalhista. Já Don Foster, porta-voz para assuntos esportivos do Partido Liberal Democrata, reclamou que "não houve transparência em relação à candidatura olímpica, e que este é um novo exemplo disso."