Governo britânico pediu para aliados apoiarem Coe em eleição da IAAF O governo do primeiro-ministro David Cameron trabalhou para a eleição de Sebastian Coe como presidente da Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF). Documentos obtidos pela agência de notícias The Associated Press (AP) mostram que o governo ordenou aos seus embaixadores em todo o mundo para exercerem pressão sobre os líderes das federações nacionais de suas áreas de influência para votarem em Coe, a fim de que "os interesses britânicos estejam protegidos".