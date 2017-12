Governo chinês força saída de moradores Driblando o forte controle exercido pelo governo da China sobre o que é declarado à imprensa, um jovem trabalhador chinês admitiu à Agência Estado que a realização dos Jogos Olímpicos de 2008 está forçando a expulsão de sua residência. Vários edifícios serão destruídos para a construção da infra-estrutura e dos estádios em Pequim e, segundo organizações não-governamentais ocidentais, 30 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas nos últimos meses. Os organizadores dos Jogos Olímpicos se recusam a informar quantas pessoas foram atingidas e alegam que isso já está "superado" e que "apenas" sete quarteirões da capital foram afetados. Pedindo para sua identidade ser mantida no anonimato, o jovem morador nega a versão oficial e aponta que lhe foi dado até 2006 para buscar um novo local para viver. Uma lei foi aprovada na China exigindo compensações financeiras às famílias que tenham de mudar de suas casas, mas os organizadores também não revelam quanto pagam. "É um valor adequado e suficiente", afirma Liu Jinming, vice-presidente executivo do Comitê Organizador dos Jogos. Segundo ele, uma prova de que não há problemas é o fato de não haver queixas legais contra o governo. Para o jovem trabalhador, no entanto, a realidade não é bem essa. Segundo ele, com o dinheiro que receberá do governo, não terá condições de comprar um apartamento da mesma qualidade ou na mesma região que possui atualmente. Negativa - O Comitê Organizador dos Jogos desmentiu que tenha desistido de realizar a disputa do vôlei de praia na Praça da Paz Celestial. Mas, como o local tem um valor histórico e político para os chineses (lá aconteceu o massacre de estudantes em 1989 e também estão enterrados os restos mortais do líder Mao Tsé-tung), especula-se que poderá ser programado outro local para a disputa.