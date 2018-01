Governo de Cuba prevê de 65 a 70 medalhas de ouro no Pan Cuba, considerada a potência esportiva da América Latina, espera conquistar entre 65 e 70 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, de acordo com cálculos preliminares do Instituto de Esportes do país (Inder). Com esta quantidade de medalhas, os cubanos pretendem manter a segunda posição no quadro de medalhas, atrás dos Estados Unidos, como acontece desde os Jogos de Cali, na Colômbia, em 1971. A única exceção foi em 1991, em Havana, quando Cuba ficou em primeiro. "Para assegurar essa posição privilegiada, Cuba precisa obter entre 65 e 70 medalhas de ouro", informou o Inder nesta quinta-feira em seu site oficial. O Pan do Rio acontece entre 13 e 29 de julho, e Cuba será representada por uma delegação de 480 atletas que competirão em 28 das 33 modalidades. "Trabalhamos para defender este segundo lugar", disse Christian Jiménez, presidente do Inder, após participar de uma reunião para analisar os preparativos dos atletas locais. Até o momento, Cuba já tem 440 atletas classificados, e só falta definir os representantes do país em lutas, tae-kwon-do, judô e saltos ornamentais. A preparação caminha "adequadamente", de acordo com o Inder, apesar dos desfalques das medalhistas olímpicas Yanelis Labrada (tae-kwon-do) e Yurisleidis Lupetey (judô), ambas lesionadas. Terceira maior delegação Os cubanos terão a terceira maior delegação no Rio, com menos participantes somente que Brasil e Estados Unidos. Entre os competidores classificados estão a recordista mundial de arremesso de dardo, Osleydis Menéndez, a campeã mundial de 2005 dos 800 metros, Zulia Calatayud, e o campeão mundial de levantamento de peso, Sergio Alvarez. Uma promissora nova geração também tem conquistado bons resultados ultimamente e estará nos Jogos, como as ciclistas Yumari González e Lisandra Guerra, medalhistas de ouro no Mundial de Palma de Mallorca, na Espanha, no último mês de março. O país só não disputará futebol, equitação, esqui aquático e algumas modalidades do ciclismo. Nos Jogos de Santo Domingo, em 2003, Cuba conquistou um total de 152 medalhas: 72 de ouro, 41 de prata e 39 de bronze.