Governo de Minas promete processar presidente da CBT O governo do Estado de Minas Gerais, através de nota oficial, reforçou nesta quarta-feira que não deve nada à Confederação Brasileira de Tênis (CBT), ao contrário do que afirma o presidente da entidade, Jorge Rosa, em relação à organização dos jogos da Copa Davis realizados em Belo Horizonte, em setembro. E promete processá-lo por estas acusações. Rosa alega que não recebeu 900 mil reais prometidos pela entidade como acordo de patrocínio. O Governo de Minas diz que firmou um termo de compromisso para a articulação de patrocínios e que conseguiu arrecadar 1,354 milhão de reais (com patrocinadores privados), mais dinheiro com a venda de ingressos, aluguel de estandes e venda de espaços para outros expositores, pois junto com as partidas foi realizada uma feira. A Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE) avisa, também em nota oficial, que vai entrar com o processo na Justiça ainda na quinta. ?Minas Gerais vem recebendo nos últimos anos diversos eventos esportivos de âmbito internacional e a atuação do Governo do Estado vem sendo reconhecida como exemplar por todos os parceiros?, afirmou o ex-nadador Rogério Romero, atualmente subsecretário de Esportes.