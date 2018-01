Governo investe em copa de tiro O ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles, anunciou hoje que o governo vai apoiar a realização da Copa do Mundo de Tiro, que acontecerá entre os dias 24 de agosto e 2 de setembro no Centro Olímpico Vandália (COV), em Americana (SP). O compromisso foi assumido com o presidente do COV, Athos Carlos Pisoni, que apresentou a Melles os detalhes da competição. O ministro não informou, no entanto, qual o montante de recursos que o governo deverá investir. Melles determinou ao ex-jogador de vôlei da Seleção Brasileira, Paulão, que é assessor do ministério, estudar o tipo de ajuda que o governo dará para a realização da Copa do Mundo de Tiro, que deverá contar com equipes de 173 países. "Apoiar esse tipo de competição é uma obrigação do ministério", afirmou Melles. Além de Pisoni, participaram do encontro com Melles o deputado federal Chico Sardelli (PFL) e o secretário municipal de Esportes de Americana, José Fioque. Três diretores da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, entre eles o presidente Durval Guimarães, também se reuniram com o ministro Carlos Melles para discutir a realização da competição. A Copa do Mundo de Tiro, em Americana, deve envolver 450 competidores e vai custar US$ 300 mil. Foram convidados representantes de 173 países para a disputa. Athos Pisoni disse que ficou impressionado com a atenção dada pelo ministro Melles. "O encontro superou todas as minhas expectativas", afirmou, lembrando que o ministro se mostrou interessado pelo evento.