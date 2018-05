Governo investirá R$ 900 milhões em segurança para Rio 2016

O governo federal investirá R$ 900 milhões de reais extras em um programa de segurança voltado para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, anunciou nesta quinta-feira o ministro da Justiça, Tarso Genro.

De acordo com o ministro, a verba faz parte do Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci), que tem como objetivo prevenir a violência mesclando políticas de segurança e ações sociais.

"É um Pronasci Olímpico", disse Genro, acrescentando ainda que se trata de "um recurso paralelo para o Rio especificamente, destinado diretamente a 2016, para que as coisas estejam até lá muito melhores do que atualmente".

O ministro explicou ainda que o projeto incluiu a concessão de bolsas de estudos para policiais que participarem de cursos de formação e investimentos em tecnologias para o controle da criminalidade, além da implantação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em comunidades carentes do Rio.