Governo paulista homenageia Zeferina A campeã da Maratona Internacional de São Paulo, Maria Zeferina Baldaia, receberá nesta terça-feira, às 12h30, no Palácio dos Bandeirantes, a Medalha do Mérito Esportivo do Estado de São Paulo, que será entregue pelo governador Geraldo Alckmin. A maratona foi disputada no último dia 14 nas ruas da Capital. Zeferina, de 30 anos, superou os 42.195 metros de percurso da prova com tempo recorde de 2h36min07s. A atleta, também foi campeã, no ano passado, da Volta da Pampulha e da São Silvestre.