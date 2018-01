Governo prepara reforma do Ibirapuera Um concurso de arquitetos vai definir como será o futuro conjunto desportivo do Ibirapuera, o Constâncio Vaz Guimarães, localizado em área de 96 mil metros quadrados. O governador Geraldo Ackmin anuncia nesta quarta-feira, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes ? com a presença de atletas e ex-atletas, como Paula e a saltadora Maurren Higa Maggi ?, um concurso público para a modernização do Ibirapuera. O objetivo é criar um espaço com opções esportivas, de entretenimento e serviços, com tecnologia de ponta. O governador Alckmin disse, inclusive, que apoiará se a Prefeitura de São Paulo decidir apresentar candidatura aos Jogos Olímpicos de 2012. ?Acho bom, a prefeita me telefonou e eu coloquei o secretário de governo à disposição para trabalharmos juntos e, nesse intento, vamos chegar lá.? Segundo o Governo do Estado, o objetivo é adequar o Ibirapuera aos padrões internacionais ? o conjunto é composto pelo Ginásio José Geraldo de Almeida, o principal, para 12 mil pessoas; o Ginásio Mauro Pinheiro, o poliesportivo; a pista de atletismo Ícaro de Castro Mello; o Conjunto Aquático Caio Pompeu de Toledo; e o Palácio do Judô. O resultado do concurso ? uma parceria da Secretaria de Estado da Juventude e o Instituto de Arquitetos do Brasil ? será divulgado em maio do ano que vem, mas o governo ainda não informou se os recursos necessários para a modernização serão incluídos no orçamento.