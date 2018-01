Governo trabalha para evitar surto de dengue durante o Pan Preocupados com a imagem do Brasil com um possível surto de dengue no Rio durante os Jogos Pan-Americanos, governo federal, estadual e municipal se uniram para desenhar uma grande estratégia de ?limpeza? da cidade, na tentativa de eliminar os criadouros do mosquito transmissor da doença, o Aedes Aegypti. A força-tarefa tem uma missão clara: evitar um surto que, além de deixar de cama turistas e moradores da cidade, estragando o Pan, poderia derrubar de vez qualquer pretensão do Brasil para ser a sede da Copa do Mundo de 2014. ?Seria um golpe de morte em qualquer pretensão?, constata o diretor da Secretaria de Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta. O esforço para tentar ?blindar? a sede do Pan pode ser medido pelos números. Até agora, 90 agentes de saúde foram deslocados de seus postos para trabalhar no Rio. E um outro contingente será chamado, completando assim um reforço de 460 profissionais ao contingente de 1.900 pessoas que já atua na cidade. Além disso, logo depois dos feriados da Páscoa, um novo levantamento de criadouros do mosquito será realizado no Rio. O trabalho servirá para que a equipe tenha uma estratégia de trabalho, elegendo como prioridade os locais com maior risco de contaminação. A estratégia abrange apenas o Rio. Cidades que integram a Grande Rio, afirma o diretor da Secretaria de Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta, não têm necessidade de reforços. E cidades próximas vão até mesmo ceder parte de seus agentes para trabalhar no Rio. Fabiano Pimenta garante que esse reforço não significa uma diferença de tratamento, ou uma ?maquiagem? da situação. Ele afirma os pedidos de reforços em outros locais estão sendo avaliados e atendidos. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, não houve acréscimo de agentes. ?Não foi preciso. Para lá, foram enviados técnicos para trabalhar com o fumacê e especialistas para traçar estratégias de combate ao mosquito?, afirmou o diretor da Secretaria de Vigilância em Saúde.