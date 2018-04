Governo vai formar banco de talentos O governo federal vai patrocinar uma seleção nacional para descobrir talentos esportivos em todo o País, em várias categorias, e formar um banco de talentos. A intenção é avaliar 2 milhões de crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos até o final deste ano. O primeiro dia da seleção será o próximo domingo, quando 100 mil jovens já deverão participar, de acordo com estimativa do Ministério do Esporte. O programa, segundo o Ministério, procura aproveitar o interesse de crianças e adolescentes por atividades esportivas, despertado pelos resultados brasileiros na Olimpíada de Atenas e no último Pan-Americano de São Domingos. Apesar de não parecerem muito importantes se comparadas à potências mundiais do esporte, elas foram as melhores campanhas esportivas que o País já obteve nesses jogos. De acordo com o ministro dos Esporte, Agnelo Queiroz, as estatísticas apontam para a descoberta de cerca de 40 mil talentos entre as 2 milhões de avaliações até o final de 2005. Em São Paulo, a meta é avaliar 369 mil crianças este ano em todo o Estado e 19 mil na capital apenas este domingo. Mas a intenção é que o processo continue permanentemente nas escolas das redes pública e privada de ensino básico depois que professores forem capacitados. O ministério ainda pretende marcar um dia por ano para repetir a fórmula do próximo domingo. Neste dia, as avaliações serão feitas em todas as capitais em espaços públicos, como praças, parques e escolas públicas. O Ministério do Esporte e nove universidades brasileiras que compõem uma rede de desenvolvimento de tecnologia para esportes - entre elas a USP e a Universidade Federal de São Paulo - treinaram professores de outras instituições que irão avaliar os estudantes. Apenas em São Paulo serão 407 avaliadores.