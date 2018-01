Governo vai investir R$ 455 mi no Pan O presidente da Republica, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, hoje, em Brasília. Lula confirmou que o Governo Federal investirá R$ 455 milhões nos Jogos Pan-americanos do Rio, em 2007, mais o que será gasto com a segurança.