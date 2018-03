GP Brasil destaca duelo de triplistas Um centímetro separou Jadel Gregório da medalha de ouro no salto triplo e da marca do norte-americano Kenta Bell no Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, no ano passado. Na temporada internacional de 2002, a vantagem no confronto entre os dois, foi do brasileiro, mas que ainda tem o desafio de vencer o rival em casa. O novo duelo entre os triplistas está marcado para este domingo, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, na prova que abre o calendário oficial de Grand Prix da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf), principal circuito do atletismo mundial. Serão 18 provas, 150 atletas, a partir das 9h30 de domingo (a TV Globo mostra as provas, das 11 horas às 12h30). Jadel já tem índice para ir aos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, mas outros brasileiros como Hudson Santos de Souza, nos 1.500 m, vão tentar obter as marcas para integrar a equipe brasileira que vai à República Dominicana. No ano passado, na mesma pista de Belém, Bell saltou 17 metros e Jadel 16,99 m. O norte-americano é o dono da melhor marca do mundo no salto triplo esse ano, com 17,32 m, feita no dia 20, em Walnut (EUA). Jadel saltou uma única vez, com 16,92 m, em São Caetano do Sul, na semana passada. ?É positivo para a prova a repetição do confronto do ano passado", afirma o técnico Nélio Moura, assegurando que o brasileiro está preparado. ?Se estiver em um bom dia é o Jadel que poderá sair daqui com a melhor marca do ano." O texano Bell, de 25 anos, que vive perto de Dallas, também demonstrou muita confiança, nesta sexta-feira. Nem a alta umidade e o calor de Belém incomodam. Disse que está ansioso, mas não preocupado com o confronto com o brasileiro e que se sente em casa. No ano passado, sua melhor marca pessoal na temporada foi de 17,63 m. Esse ano, quer fazer saltos acima dos 17,80 m, começando com uma vitória no GP (não fez previsão de marca). ?Meu objetivo é somar pontos para ir à final do circuiro de Gps." Jadel, de 22 anos, recordista sul-americano indoor (17,35 m) e que tem 17,13 m como sua melhor marca ao ar livre, afirma que o duelo estimula, mas também observa que busca o seu melhor desempenho individual na prova. ?Quero ficar entre os primeiros em todas as competições do ano." Medalha olímpica - O público que for ao Estádio do Pará (com 45 mil lugares), para assistir à prova, na belíssima pista azul de atletismo, também focará atenção em Mark Crear, de 34 anos, dos Estados Unidos, vice-campeão olímpico nos Jogos de Atlanta, em 1996, e medalha de bronze em Sydney, em 2000, um dos cinco atletas do mundo a fazer os 110 metros com barreiras em menos de 13 segundos (marcou 12s98, em 1999). Nesta sexta-feira, Crear disse que quer correr a distância no GP Brasil em ?13 segundos e alguma coisa", domingo, mas chegar ao fim do ano entre os dois primeiros do ranking mundial - considera Allen Johnson (EUA) e Anier Garcia (CUB), entre seus principais adversários.