GP Brasil terá campeã mundial dos 400 m A campeã mundial dos 400 metros, a senegalesa Amy Thiam, uma atleta que faz parte de um seleto grupo de velocistas que já correu a prova abaixo dos 50 segundos, participará da 19ª edição do Grande Prêmio Brasil de Atletismo. Thiam foi a primeira atleta do Senegal a ganhar uma medalha de ouro para o seu país em um mundial. Mas Amy Thiam, de 26 anos e 1,83 metro, compete pelo francês Racing Club. O GP Brasil integra o calendário oficial de Grand Prix da Associação Internacional das Federações de Atletismo (Iaaf) e será disputado no dia 4 de maio, no Estádio do Pará, em Belém. A presença de Thiam foi confirmada nesta terça-feira pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que organiza a competição. A melhor marca de Thiam é de agosto de 2001, quando correu os 400 metros, a volta completa na pista de atletismo, em 49s86, na final do Mundial de Edmonton (CAN). Em 2002, esteve entre as dez primeiras do ranking mundial por 30 semanas, tendo como melhor resultado na temporada o tempo de 50s96, em Mônaco, em julho. Ainda venceu os meetings de Gdansk, na Polônia (51s66), e de Viareggio, na Itália (51s83). A prova dos 400 metros em Belém terá a presença das brasileiras Geisa Muniz Coutinho e da campeã ibero-americana Maria Laura Almirão. Geisa, de 22 anos, atleta do Vasco, terminou 2002 como a primeira do ranking brasileiro e ganhou o Troféu Brasil, com 51s50. Laura, de 25 anos, da BM&F, foi a segunda do ranking com 52s14, vencendo o Ibero-Americano da Guatemala.