GP Carlos Pellegrini: Brasil tenta bi Dallas (Jorge Ricardo) e Urodonal (Altair Domingos) são os cavalos brasileiros no GP Carlos Pellegrini (G.I), em 2.400 metros (grama) neste sábado, no Hipódromo de San Isidro, na Argentina. A principal prova do turfe sul-americano teve outros 17 inscritos. Em 2003, o brasileiro Gorylla (Jorge Ricardo) foi o campeão.