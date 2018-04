GP com pneus de 2012

Um circuito muito técnico e cheio de características especiais - sentido anti-horário, subidas e descidas (a maioria é plana) e 800 metros acima do níivel do mar, o que diminui a potencia dos motores em cerca de 13% - que se tornou um ícone da F-1. Certamente o mais importante fora da Europa. É o sexto circuito com mais Grandes Prêmios, três a mais do que Spa-Francorchamps, um dos mais tradicionais do mundo. Fica atrás de Hockenheim (32 GPs), Nurburgring (38), Silverstone (45), Mônaco (58) e Monza (61).

O treino das sextas-feiras de cada GP é sempre aquele das experiências que as equipes costumam fazer para medir consumo de combustível, desgaste de pneus, ajustes com mais e menos pressão aerodinâmica, comportamento dos carros com tanque cheio (projeção para o início da corrida) e com menos combustível (como os carros estarão da metade para o final), tudo o que ajuda a planejar a estratégia de domingo. Mas o de Interlagos foi muito mais do que isso. Aproveitando o dia de céu aberto, a Fórmula-1 inovou nos tipos de pneus, usando três modelos que foram produzidos já para o campeonato do ano que vem.

Um deles é o pneu macio (amarelo), que tinha sido apenas testado em um treino livre de sexta-feira no GP da Alemanha em Nurburgring. Os outros dois são um tipo médio (branco) e um duro (cinza) que só tinham sido usados em testes particulares da Pirelli com o piloto Lucas di Grassi. O branco e o amarelo estreiam em corrida neste domingo. O cinza só foi trazido para o treino livre de ontem, mas estará em ação em 2012. Dependendo dos resultados de Interlagos, os pneus que hoje são chamados de macios podem se tornar os médios do próximo campeonato. Os duros testados ontem são consideravelmente mais macios do que os que foram usados em sete GPs este ano. O certo é que a Pirelli será menos conservadora no ano que vem, baseado no fato de que as equipes já mostraram na segunda parte do atual campeonato que apreenderam a usar melhor cada tipo de pneu. Isso permitiu uma escolha mais agressiva dos tipos de algumas das últimas corridas. Por exemplo, a escalação dos tipos supermacio e macio para a corrida da Coréia.

Lewis Hamilton, vencedor do último GP na Índia, é hoje uma pessoa bem diferente daquele piloto que teve problemas dentro e fora das pistas durante este campeonato. Punido cinco vezes pelos comissários, Hamilton, que já tinha se desentendido com o próprio pai, este ano teve problemas com o dono da McLaren, Ron Dennis, que chegou a pedir para seus amigos artistas se retirarem do box da equipe no Canadá e, recentemente, separou-se da namorada Nicole Scherzinger, ex-integrante do grupo de música pop, Pussycat Dolls. Desde a última corrida, ele se mostrou muito mais concentrado e, mesmo já fora da briga pelo vice-campeonato, fez a melhor volta da sexta-feira em Interlagos, prometendo ser uma grande ameaça a Vettel hoje na busca da pole position que daria ao alemão o recorde absoluto de poles em um ano (15). No momento ele tem 14 e já é recordista junto com Nigel Mansell (em 1992). Na transmissão do treino classificatório de hoje, a grande novidade será a câmera instalada no capacete de Sebastian Vettel. Dá pra se ver a dificuldade que o piloto tem em segurar o pescoço nas curvas de um circuito anti-horário como Interlagos. Imperdível !