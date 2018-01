GP de Atletismo confirma estrelas A norte-americana Sandra Glover, vice-líder do ranking mundial, e a jamaicana Debbie-Ann Parris, número 5 do mundo, especialistas nos 400 metros com barreiras, estarão presentes ao 19º Grande Prêmio Brasil de Atletismo, no dia 4 de maio, na Estádio Olímpico do Pará, em Belém. Elas disputaram o GP Brasil em 2000, no Rio, e a jamaicana levou a melhor: ficou com o primeiro lugar com 55s19, enquanto Glover foi a quarta com 56s68.